FENERBAHÇE HABERİ: Dinamo Zagreb'den Ryan Kent açıklaması! "Görüşüyoruz"

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer ettiği Ryan Kent, Sarı-Lacivertliler'de düzenli forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı Ryan Kent'in birçok talibi bulunurken bu takımlardan biri de Dinamo Zagreb.

Hırvat ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, kanat transferi yapmak istediklerini, Ryan Kent ve Josip Brekalo için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Ryan Kent'in Avrupa düzeyinde çok iyi oyuncu olduğunu aktaran Jakirovic, "Transfer için hem oyuncunun hem de kulübünün isteği olmalı" ifadelerini kullandı.

Ryan Kent'in transferi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Bunu başarabilicek miyiz göreceğiz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ryan Kent, Sarı-Lacivertlilerle toplam 15 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.