GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira’ya yeni sözleşme! İşte detaylar

Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi. Galatasaray yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağladı.

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK

Sarı-kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi. Uruguaylı ön libero, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı. Galatasaray, Lucas Torreira'yı 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, orta sahada defansif anlamda takımın sigortası konumunda. (Takvim)