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Giriş Tarihi: 23.1.2024 10:33 Son Güncelleme: 23.1.2024 10:33

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'ya yeni sözleşme! İşte detaylar

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira’ya yeni sözleşme! İşte detaylar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da takımın bel kemiği olan Lucas Torreira ile yeni sözleşme imzalanacak.

Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi. Galatasaray yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağladı.

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK
Sarı-kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi. Uruguaylı ön libero, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı. Galatasaray, Lucas Torreira'yı 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, orta sahada defansif anlamda takımın sigortası konumunda. (Takvim)

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GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'ya yeni sözleşme! İşte detaylar
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