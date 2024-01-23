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Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:11

Göztepe, Ümraniyespor'a gol yağdırdı

AA
Göztepe, Ümraniyespor’a gol yağdırdı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Göztepe 4 - 1 Ümraniyespor

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Ramazan Ufuk Avdaş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Ege Yıldırım), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 57 Aliou Traore), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan (Dk. 74 Celil Yüksel), Mamah (Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş), Yalçın Kayan (Dk. 90 İzzet Furkan Malak), Ogün Bayrak
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 84 Muhammed Mert), Emre Demir (Dk. 46 Melih Okutan), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Cofie), Bouali (Dk. 46 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 84 Atalay Babacan) , Glumac, Emre Kaplan, Popov, Diniyev

Goller: Dk. 8 Heliton, Dk. 33 Lundqvist, Dk. 53 Mustafa Eser (kendi kalesine), Dk. 76 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 67 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Heliton, Dk. 63 Taha Altıkardeş, Dk. 77 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 58 Cofie, Dk. 64 Diniyev (Ümraniyespor)

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Göztepe, Ümraniyespor'a gol yağdırdı
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