Markus Gisdol: "Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek"

"HEDEFİMİZ LİGDE KALABİLMEK"

Samsunspor için en önemli şeyin ligde kalabilmek olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, "Hedefimizin ne olduğunu en başından biliyoruz. Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek. Antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak, aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek" şeklinde konuştu.



"AYAKLARIMIZIN SAĞLAM BASMASI GEREKİYOR"

"İlk 10 gibi bir hedefiniz var mı?" şeklindeki soruya ise Gisdol, "Bu hataya düşmeyelim. Daha öncede söylemiştim. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Alacağımız galibiyetler olacak, mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Ligin sonuna kadar zor geçecek bir lig oynanacağız. Yolumuzu uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakışı olabilir. Ligde yeniyiz ve ilk adımları attık bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"Hedefimiz turu geçmek"

Markus Gisdol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile eşlemeleriyle ilgili de, "Ben bir sonraki kupa maçımızı, Alanyaspor karşılaşmamızdan sonraki karşılaşmamızı, evde oynamak isterdim. Ne yazık ki bu şekilde gerçekleşti. Her 3-4 günde bir maçın oynandığı bir haftadayız. Burada yapmamız gereken en iyi şekilde kupa maçına da hazırlamak. Almak istediğimiz olumlu sonuçlar olacaktır. Hedef olarak kesinlikle bir sonraki tura geçmek isterim" ifadelerini kullandı.

(FAU-YEÖ-S)



23.01.2024 14:26:51 TSI

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