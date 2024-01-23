Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Markus Gisdol: "Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek"
Giriş Tarihi: 23.1.2024 14:37

Markus Gisdol: "Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek"

İHA
Markus Gisdol: Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, kendileri için en önemli şeyin ligde kalabilmek olduğunu söyledi. Samsunspor, son lig maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Maç öncesinde kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE'DEN 1 PUAN ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'den 1 puan almanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Gisdol, "Fenerbahçe maçı çok özel bir maçtı ve bizim için çok önemli 1 puandı. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu reaksiyon beni çok mutlu etti. Gerek sahada gerekte buraya geldikten sonra destekleri çok önemliydi. Fenerbahçe maçında alınan beraberlik bireysel performanstan daha çok takım performansıdır. Burada önemli olan takım performansıdır" dedi.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALABİLMEK"

Samsunspor için en önemli şeyin ligde kalabilmek olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, "Hedefimizin ne olduğunu en başından biliyoruz. Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek. Antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak, aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

"AYAKLARIMIZIN SAĞLAM BASMASI GEREKİYOR"

"İlk 10 gibi bir hedefiniz var mı?" şeklindeki soruya ise Gisdol, "Bu hataya düşmeyelim. Daha öncede söylemiştim. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Alacağımız galibiyetler olacak, mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Ligin sonuna kadar zor geçecek bir lig oynanacağız. Yolumuzu uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakışı olabilir. Ligde yeniyiz ve ilk adımları attık bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Hedefimiz turu geçmek"
Markus Gisdol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile eşlemeleriyle ilgili de, "Ben bir sonraki kupa maçımızı, Alanyaspor karşılaşmamızdan sonraki karşılaşmamızı, evde oynamak isterdim. Ne yazık ki bu şekilde gerçekleşti. Her 3-4 günde bir maçın oynandığı bir haftadayız. Burada yapmamız gereken en iyi şekilde kupa maçına da hazırlamak. Almak istediğimiz olumlu sonuçlar olacaktır. Hedef olarak kesinlikle bir sonraki tura geçmek isterim" ifadelerini kullandı.
(FAU-YEÖ-S)

23.01.2024 14:26:51 TSI
NNNN

EN ÇOK OKUNANLAR

Peş peşe açıklamalar geliyor! İşgalci İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul muradına erecek Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
Bu nasıl kafa?
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
ARKADAŞINA GÖNDER
Markus Gisdol: "Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA