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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:44 Son Güncelleme: 24.1.2024 10:47

Beşiktaş'a transferde müjde! Nemanja Matic transferinde flaş gelişme...

Beşiktaş’a transferde müjde! Nemanja Matic transferinde flaş gelişme...

Ara transfer döneminde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. 35 yaşındaki Nemanja Matic'in menajeri ile İstanbul’da buluşan başkan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Bugün yapılacak görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa Rennes ile anlaşmak için Beşiktaş yönetimi Fransa turuna çıkacak.

Beşiktaş, orta sahaya takviye için dünyaca ünlü üç oyuncuyu listesine alırken Nemanja Matic (Rennes), William Carvalho (Real Betis), Jorginho (Arsenal) görüşülen isimler oldu. Bu futbolcular arasında Matic üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki orta saha için kulübü ile temas kurdu.

BEŞİKTAŞ, 1.5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

Fransa dışından gelen tekliflere kolaylık yapılacağı bilgisinin ardından oyuncunun da nabzını yoklayan Beşiktaş, dün Matic'in menajerini İstanbul'a getirdi. Başkan Hasan Arat, Sırp oyuncunun menajeri ile ilk teması kurup yüz yüze görüşürken bugün bir toplantı daha yapılacak. Kartal, 1.5 yıllık sözleşme önerirken Matic cephesinin de teklife olumlu baktığı öğrenildi.



YERİNİ HEMEN DOLDURDULAR

Rennes, Matic'in yerine Reims'tan 15.5 milyon Euro'ya Azor Matusiwa'yı kadrosuna dün katarken Matic'in de oynama şansı iyice azaldı. Bugün yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde düşük bir bonservis bedeli karşılığında oyuncunun, Beşiktaş kadrosuna katılması ve 2-3 gün içinde anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

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Beşiktaş'a transferde müjde! Nemanja Matic transferinde flaş gelişme...
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