Beşiktaş’a transferde müjde! Nemanja Matic transferinde flaş gelişme...

Beşiktaş, orta sahaya takviye için dünyaca ünlü üç oyuncuyu listesine alırken Nemanja Matic (Rennes), William Carvalho (Real Betis), Jorginho (Arsenal) görüşülen isimler oldu. Bu futbolcular arasında Matic üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki orta saha için kulübü ile temas kurdu.