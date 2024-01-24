Dursun Özbek: 33.7 milyon Euro satış yaptık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz. 2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi. 2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor. Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı. Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız.

"33.7 MİLYON EURO SATIŞ YAPTIK"

Son dönemde futbol takımı oyuncularının maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz. Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan rica ediyorum bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır. Galatasaray Store'da rekorlar kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran - Aralık 2023 döneminde, 33.7 Milyon Euro satış rakamı ile geçen yıla göre Euro bazında %119 büyüme gerçekleştirdik. Emeği geçenlere buradan teşekkürlerimi gönderiyorum.

"ASLOLAN GALATASARAY'DIR"

Futbol takımımız zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmalıyız ve desteklemeliyiz. Yarınki İstanbulspor maçında taraftarımızı son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor, yarın bir başka değerli arkadaşım bu koltukta oturacak. Başarılı olmasının tek bir şartı var, Galatasaray'da birlik ve beraberliği ve kenetlenme sürdüğü sürece başarılı olur seçilen yönetimler. Şunu unutmamak lazım, her Galatasaraylı'nın birleştiği bir husus var. Aslolan Galatasaray'dır. Gerisi de teferruattır."