Fatih Terim, Yunanistan’da bir ilki yaşadı! Atromitos, geriden gelerek kazandı...

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final maçında sahasında Atromitos'u konuk etti.
Karşılaşmada 11. dakikada Aitor'un golüyle 1-0 öne geçen Panathinaikos, ilk yarı bitmeden yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
25 ve 42. dakikalarda bulduğu gollerle Fatih Terim'i yıkan Atromitos, kupada avantajı sağladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Fatih Terim'e ilk mağlubiyetini yaşatan Atromitos'un teknik direktörü, bir dönem Galatasaray'da futbol oynayan Sasa Ilic.
Panathinaikos'un yeni transferleri Bakasetas ve Vitor Hugo, yeni takımlarıyla ilk maçına Atromitos karşısında çıktı.