Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'de tek pürüz kaldı
Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:00

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'de tek pürüz kaldı

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü’de tek pürüz kaldı

Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında Çağlar Söyüncü'nün kiralanması konusunda pazarlıklarda önemli mesafe katedildiği ve iki kulüp arasındaki tek pürüzün ödeme planı konusunda olduğu iddia edildi.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor.

Porto, Milan, Monaco, West Ham ve Milan gibi takımlardan gelen teklifleri geri çeviren Çağlar, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yönetimine bildirdi. Türk futbolcunun bu tavrı sonrası Atletico Madrid, diğer takımlardan daha düşük bir teklif sunmasına rağmen sarı lacivertlilere "Evet" dedi.

Her konuda anlaşma sağlandıktan sonra artık resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, kulüpler ödeme planı konusunda bir türlü orta yolu bulamadı. Fenerbahçe, kiralama bedeli iki yıla yaymak istiyor. Atletico Madrid ise sezon sonuna kadar tüm parayı almanın peşinde.

Çağlar'ı isteyen Porto ve Fulham'ın kiralama ücretini peşin vermeyi kabul etmesi nedeniyle İspanyol kulübü şu ana kadar bu konuda geri adım atmadı. Pazarlıklar devam ediyor. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Keşke trans olsalardı
CHP... Dikenli yollar
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Tarihi bir sorumluluğumuz var
Gazzeli siviller için yeni tehlike! BM bir kez daha uyardı: Dehşet verici
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'de tek pürüz kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA