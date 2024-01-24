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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:29

FENERBAHÇE HABERİ: Saldanha için yeni teklif

FENERBAHÇE HABERİ: Saldanha için yeni teklif

Fenerbahçe, Partizan'ın Brezilyalı santrforu Matheus Saldanha için yeniden harekete geçti. Daha önce 24 yaşındaki futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli öneren Kanarya, rakamı artırma kararı aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesine de takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz günlerde 'ret' yanıtı aldığı Matheus Saldanha için yeniden harekete geçti. Sambacı'nın kulübü Partizan'la tekrardan temas kuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapacak. Brezilyalı golcü için daha önce Sırp ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli öneren sarı-lacivertliler, bu teklifini güncelleyecek.

Torino ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transferi ay sonuna kadar noktalamayı planlıyor. Sebastian Szymanski'de olduğu gibi Saldanha da geleceğe yatırım olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'ya kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında... Bu sezon Partizan formasıyla 18'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıkan 24 yaşındaki Saldanha, 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERİ: Saldanha için yeni teklif
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