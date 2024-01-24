Flip Damjanovic, Konyaspor’da

Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

