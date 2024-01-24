Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Flip Damjanovic, Konyaspor'da
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:36

Flip Damjanovic, Konyaspor'da

İHA
Flip Damjanovic, Konyaspor’da

Konyaspor'da kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
AK Parti İBB adayı Murat Kurum: "Laf üretmeyecek iş yapacağız"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Altınok ile Ankara altın çağına girecek
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belli oldu
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Keşke trans olsalardı
Polis baskınından kaçabilmek için yatak odasından kömürlüğe tünel kazmış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Flip Damjanovic, Konyaspor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA