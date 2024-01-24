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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:01

GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz transferinde kritik hafta

GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz transferinde kritik hafta

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers'ı zorun satın alma opsiyonu inadından inadından vazgeçirmeye çalışıyor. Rıdvan Yılmaz transferi için bu hafta bir görüşme daha yapılacağı iddia edildi.

Transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray'ın Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için yeni bir hamle yapacağı ileri sürüldü. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak için daha çok forma giyme şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Rıdvan, bir süre önce yapılan görüşmelerde ikna edilmişti.

Ancak Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak bakmayan İskoçlar, bonservis konusunda diretince transfer zora girdi. Sarı Kırmızılı idareciler, Rangers'ı kiralama teklifine ikna etmek için bu hafta bir görüşme daha yapacak. Galatasaray cephesi anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi ekletmek istemiyor. Bir opsiyon olacaksa bile bunun belirli performans ve istikrar şartına bağlı olması düşünülüyor. Rangers'a yapılacak yeni teklifte de bu detaylar üzerine durulacak. (Fanatik)

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GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz transferinde kritik hafta
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