GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz transferinde kritik hafta

Transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray'ın Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için yeni bir hamle yapacağı ileri sürüldü. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak için daha çok forma giyme şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Rıdvan, bir süre önce yapılan görüşmelerde ikna edilmişti.

Ancak Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak bakmayan İskoçlar, bonservis konusunda diretince transfer zora girdi. Sarı Kırmızılı idareciler, Rangers'ı kiralama teklifine ikna etmek için bu hafta bir görüşme daha yapacak. Galatasaray cephesi anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi ekletmek istemiyor. Bir opsiyon olacaksa bile bunun belirli performans ve istikrar şartına bağlı olması düşünülüyor. Rangers'a yapılacak yeni teklifte de bu detaylar üzerine durulacak. (Fanatik)

