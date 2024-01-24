Gaziantep FK evinde Konyaspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Gaziantep FK, iç sahada ise 5 maçtır kazanamıyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri, son dönemdeki galibiyet hasretini Konya maçıyla sonlandırmak istiyor.

Fahrudin Omerovic yönetiminde çıktığı ilk lig maçında iç sahada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor ise 4 maçtır kazanamıyor. Konya, bu deplasmanda kazanarak uzun süredir hasret kaldığı bir dış saha galibiyetini de almayı hedefliyor. Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK 0 - 0 TÜMOSAN KONYASPOR

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GAZİANTEP FK - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Furkan, Ogün, Jevtovic, Markovic, Mirza Cihan

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Uğurcan, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Muric, Marlos, Cikalleshi