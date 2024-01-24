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Giriş Tarihi: 24.1.2024 19:03 Son Güncelleme: 24.1.2024 19:06

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir’e konuk oluyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babaca, Duarte, Dubois, Lucas Lima, Ba, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Figuieredo, Piatek

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Afrika Kupası'ndan bugün dönen Alexander Djiku yedek olarak maç kadrosundaki yerini aldı.

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

7 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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