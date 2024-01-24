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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:36 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:42

Suriye Milli Takımı'ndan tarihi başarı! Asya Kupası'nda ilki başardılar...

Suriye Milli Takımı’ndan tarihi başarı! Asya Kupası’nda ilki başardılar...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda Suriye ve Filistin tarihlerinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başardı. Deneyimli teknik direktör Hector Cuper'in maç sonu röportajında muhabir ve tercüman gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün B Grubu'nda son maçlar oynandı. Suriye'nin Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez son 16 turuna kaldığı karşılaşma sonrasında duygusal anlar yaşandı.

Suriye, Omar Khribin'in golüyle rakibi Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

SURİYE SON 16 TURUNDA

Son maçların ardından 7 puanlı Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan doğrudan, 4 puanlı Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turu biletini kaptı. Puansız Hindistan ise son sırada bulunuyor.

AĞLARAYAK BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başaran Suriye'de büyük bir sevinç vardı. Suriye'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Hector Cuper'in maç sonu röportajı sırasında Arjantinli hocanın Suriyeli tercümani ile muhabir birbirlerine sarılarak ağladı.

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Suriye Milli Takımı'ndan tarihi başarı! Asya Kupası'nda ilki başardılar...
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