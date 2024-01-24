Suriye Milli Takımı’ndan tarihi başarı! Asya Kupası’nda ilki başardılar...

Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün B Grubu'nda son maçlar oynandı. Suriye'nin Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez son 16 turuna kaldığı karşılaşma sonrasında duygusal anlar yaşandı.
Suriye, Omar Khribin'in golüyle rakibi Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.
SURİYE SON 16 TURUNDA
Son maçların ardından 7 puanlı Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan doğrudan, 4 puanlı Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turu biletini kaptı. Puansız Hindistan ise son sırada bulunuyor.
AĞLARAYAK BİRBİRLERİNE SARILDILAR
Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başaran Suriye'de büyük bir sevinç vardı. Suriye'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Hector Cuper'in maç sonu röportajı sırasında Arjantinli hocanın Suriyeli tercümani ile muhabir birbirlerine sarılarak ağladı.
🇸🇾 Suriye, tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi, teknik direktör Hector Cuper'in tercümanı gözyaşlarına boğuldu.pic.twitter.com/5Vxd64ihiu— Sabah Spor (@sabahspor) January 23, 2024