Suriye Milli Takımı’ndan tarihi başarı! Asya Kupası’nda ilki başardılar...

Suriye, Omar Khribin'in golüyle rakibi Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

SURİYE SON 16 TURUNDA

Son maçların ardından 7 puanlı Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan doğrudan, 4 puanlı Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turu biletini kaptı. Puansız Hindistan ise son sırada bulunuyor.

AĞLARAYAK BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başaran Suriye'de büyük bir sevinç vardı. Suriye'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Hector Cuper'in maç sonu röportajı sırasında Arjantinli hocanın Suriyeli tercümani ile muhabir birbirlerine sarılarak ağladı.