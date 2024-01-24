Tarih yazdı

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Giriş Tarihi: 24.1.2024

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Filistin Milli Futbol Takımı, Asya Kupası’nda Hong Kong’u 3-0 yenerek en iyi grup üçüncülerinden oldu ve son 16 turuna yükseldi

Katil İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de futbol, bazı insanlara umut oluyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda dün Filistin, tarihinde ilk kez son 16 turuna çıkmayı başardı. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda C Grubu'nda lider İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etti. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri son 16 turuna yükseldi. Filistin de Hong Kong'u 3-0 yendi. Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, son 16 takım arasına kaldı.

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