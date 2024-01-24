Tarih yazdı

Katil İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de futbol, bazı insanlara umut oluyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığıBu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda C Grubu'nda lider İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etti. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri son 16 turuna yükseldi.Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, son 16 takım arasına kaldı.