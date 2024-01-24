Tarih yazdı

Katil İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de futbol, bazı insanlara umut oluyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda dün Filistin,tarihinde ilk kez son 16 turunaçıkmayı başardı. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda C Grubu'nda lider İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etti. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri son 16 turuna yükseldi. Filistin deHong Kong'u 3-0 yendi. Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, son 16 takım arasına kaldı.