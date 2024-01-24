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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:24

TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu bombası

TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu bombası

Kariyerini İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'te sürdüren 29 yaşındaki ön libero Okay Yokuşlu, Trabzonspor'a geri dönebilir.

Orta sahaya mutlak takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Bordo-Mavililer, daha önce de gündeminde yer alan ve Okay Yokuşlu için girişimlerini sürdürüyor. Haberde, şu anda İngiltere Championship takımlarından West Brom'da forma giyen millî futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydedildi. 1.5 yıllık kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncunun, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada genel itibarıyla beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da görev yapan Okay için nabız yoklanacak. Deneyimli futbolcunun da eski kulübüne gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Karşıya ve Altay altyapılarında yetişen Okay Yokuşlu, profesyonel olarak ilk kez Altay formasıyla sahaya çıktı.

Daha sonra Kayserispor'a transfer olan yıldız futbolcu 2015'te 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 3 sezon sonra ise 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Celta Vigo'ya imza atan Okay, Getage ve West Bromwich'te kiralık olarak forma giydi. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon başında ise bedelsiz olarak İngiliz ekibine imza attı. A Milli Takım formasını da 39 kez giyme başarısı gösteren 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti. (Fanatik)

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TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu bombası
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