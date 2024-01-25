Altay’da Tolga Ünlü, Şanlıurfaspor yolcusu

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da bir ayrılığın daha gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde alacaklarını temin edemediği için siyah-beyazlı kulübe ihtarname çeken Tolga Ünlü, ödeme alamayınca gemileri yaktı ve kendisine ilgi gösteren Şanlıurfaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Bir pürüz çıkmaması durumunda ise bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Altay formasıyla 20 maça çıkarken 3 de asist yaptı.



Öte yandan Marco Paixao ve Efe Sarıkaya'nın ardından Tolga Ünlü'nün de takımdan ayrılması halinde, siyah-beyazlı ekip ligin ikinci yarısında üç önemli oyuncusunu kaybetmiş olacak. Bu bölgelere takviye yapamayacak olan Altay'ın altyapıdan çıkaracağı oyuncularla bu bölgeleri doldurması bekleniyor.