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Giriş Tarihi: 25.1.2024 08:36 Son Güncelleme: 25.1.2024 08:44

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi!

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal krizi!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, 2 maç daha oynarsa sezon sonu bitecek olan mukavelesi otomatik olarak bir yıl uzayacak. Maruz kaldığı muameleyi hazmedemeyen tecrübeli futbolcu, yönetimin talebine rağmen opsiyonu kaldırmaya soğuk bakıyor.

Şimdiye kadar 18 maçta görev alan Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2 karşılaşmada daha forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak.

Daha önce bu konu gündeme geldiğinde opsiyon maddesini kaldırmaya olumlu bakan Cezayirli oyuncunun, hiçbir disiplinsiz hareketi olmamasına rağmen kadro dışı listesinde yazılmasına üzüldüğü, bu nedenle de fikir değiştirdiği belirtildi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da "Ghezzal sözleşmesine sadık kalmak istediğini söyledi. Bizim söyleyebilecek bir şeyimiz kalmadı" açıklamasında bulundu. Opsiyonu devre dışı bırakmaması halinde 31 yaşındaki kanat oyuncusuna 1 maçta daha görev verileceği, sonrasında ise kızağa çekileceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi!
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