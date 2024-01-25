Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bülent Uygun: Başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 25.1.2024 08:49

Bülent Uygun: Başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz

AA
Bülent Uygun: Başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Bülent Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'u tebrik ettiğini belirtti. Antalyaspor'un güzel top oynadığına dikkati çeken Uygun, rakipleri 4 günde bir maç oynarken kendilerinin 3 günde bir maç oynadığını kaydetti.

Zor hava şartlarında 1 aydır 3 günde maç yapmanın zorluklarını yaşadıklarını aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Kadromuzda değişiklikler ve sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk çektiğimiz bir ortamda fikstürün acısını çektik. Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek söz de var ama ne söyleyeyim. Bizim ülkemizde maalesef bazı gerçekleri söyleyemiyoruz. Halil Umut Meler diye arkadaş orada ofsayt çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığını çok iyi görürdük. En azından onunla ilgili konuşmazdık. 3,5 dakikada çizemediler. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksiklerimize rağmen başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İBB ulaşımı durdurdu
Test eden Alman hayran kalıyor
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bülent Uygun: Başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA