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Giriş Tarihi: 25.1.2024 08:48

Fahrudin Ömerovic: 1 puan bizim için kötü değil

AA
Fahrudin Ömerovic: 1 puan bizim için kötü değil

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, "1 puan bizim için kötü değil." dedi.

Fahrudin Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce söylediği gibi hem Gaziantep hem de kendileri için çok kritik bir maç olduğunu söyledi. Gaziantep FK'nin güçlü yönlerini bildiklerini aynı zamanda zaaflarını analiz ettiklerini ifade eden Ömerovic, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci devre kendi oyunumuzu gerçekleştirebildik diyebilirim. Aynı zamanda ikinci devre sanki daha galibiyete yakın bir takım olduk. Soner'in son pozisyonu gol olsaydı zaten maç 2-1 bitecekti ama futbolda bu da var. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de başlayanlar, sonra oyuna girenler, kulübede oturanlar. Çünkü takım ruhu olmazsa bu şekildeki mücadele, inanç inanın ki hiçbir zaman olmayacaktı. Onun için 1 puan bizim için kötü değil. Tabii ki üç puan kazanmak istedik. Ancak sonraki maç benim için yine bir final maçı."

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Fahrudin Ömerovic: 1 puan bizim için kötü değil
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