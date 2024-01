Fenerbahçe panikledi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dünkü idman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öncelikle hazırladığı uzun metni elindeki kağıttan okuyan Timur, "Her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş durumda. Şampiyonluk meşalesi, yandı bir kere. Biz kenetlendikçe herkes panikliyor. Bütün duvarlar yıkılıyor. Mayıs ayı, bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur" dedi.Transfer sorularını da yanıtlayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: "Kış döneminde transfer yapmak kolay değil. Süre de kısıtlı. Şu anda görünen 1 veya 2 takviye yapacağız. Hocamızın da istediği bu. Direkt ilk 11 için tam seviyede oyuncu bulunca bu hamle yapılacak. Ayrıca birçok oyuncumuza gelen teklifler var. Ancak bizim yerini doldurmadan bir oyuncu göndermemiz kesinlikle söz konusu değil. Angelino için menajerleri görüşüyor. Kendisini 3-4 takım istiyor, onu biliyorum. Bir de Lepzig'in görüşü olacaktır. Ondan sonra olacaktır."Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da kazanan kadro İstanbulspor maçında bozulmayacak. Forvette yine Zaha görev yapacak ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen İcardi yedek soyunacak. Trabzon'da 2 gol, 1 asistle şov yapan Fildişi Sahilli yıldız, takımın gol silahı olacak. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın 11'inde tek değişiklik olacak. Sakat Abdülkerim'in yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak. Kart sınırındaki Sanchez, teknik heyet tarafından uyarıldı.G.Saray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda konuşan başkan Dursun Özbek, kenetlenmenin önemine dikkat çekti. Özbek, "Oyuncuların maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz. Bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Primler dahil tüm ödemeler yapılmıştır. GS Store'da rekorlar kırıyoruz" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum hakkında söylediği "İstanbul için şans" şeklindeki açıklamasına da değindi: "Sayın Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde, özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcadık. Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu."G.Saray'da kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 maç kalan ve bu yüzden oynatılmayan Angelino ile ayrılık vakti geldi. Bonservisi Leipzig'de olan İspanyol sol bek için Erden Timur, "Onu 3-4 takım istiyor" derken İtalyan basınından Sky İtalia, 27 yaşındaki futbolcunun Roma'ya transfer olmaya yakın olduğunu iddia etti.Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u farklı geçerek moral bulan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk edecek. Takımına uyarıda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Bunlar kırılma maçları... İstanbulspor'u hafife almayın, kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor maçında gerçek Galatasaray'ı sahada gösterdik. Bu havayı sürdürmeliyiz'' ifadelerini kullandı.