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Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:10

GALATASARAY HABERİ: Sol bek için Luan Candido harekatı

GALATASARAY HABERİ: Sol bek için Luan Candido harekatı

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yeni sol bekini Brezilya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Bragantino forması giyen Luan Candido'yu gündemine aldı.

Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, bu mevki için aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. Angelino'nun Roma ile anlaşmak üzere olduğu ve bu gelişmeden sonra kontenjanı boşaltma fırsatı yakalayan Aslan'ın harekete geçtiği belirlendi. Birçok ismi inceleyen Galatasaray, Bragantino forması giyen Luan Candido'yu gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
2019 yaz döneminde Leipzig'e transfer olan ancak; patlama yapamayan ve 2 yıl sonra 1.5 milyon Euro'ya Bragantino'ya satılan futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Sarı-Kırmızılılar, sol açık ve ön liberoda da oynayabilen Candido'yu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. 22 yaşındaki Candido da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. (Takvim)

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GALATASARAY HABERİ: Sol bek için Luan Candido harekatı
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