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Giriş Tarihi: 25.1.2024 19:30

PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe...

PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK'yı ve Başakşehir Futbol Kulübü İdarecisi Murat Yaman'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekip, taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman'ın da aynı müsabakadaki "hakaretleri" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
Fenerbahçe Kulübü ise yine aynı karşılaşmada taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle kurula sevk edildi.

Kurul ligde dün oynanan Gaziantep FK-Konyaspor maçında "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Gaziantep temsilcisini de PFDK'ya sevk etti.

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PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe...
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