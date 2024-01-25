Psikolojik analiz!

Tansiyonu yüksek karşılaşmada 3 puana uzatma anlarında ulaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. 70 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok fazla kapandı. 1-0 kazandık ama normalde daha farklı da olabilirdi" dedi. Psikolojik üstünlükle ilgili soruya ise Kartal, "Averajla üstünlüğümüz var. Az sakat veren, kadrosunu iyi değerlendiren, iyi hazırlanan takım sezon sonu şampiyon olacak. Yarış sezon sonuna kadar kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor" yanıtını verdi. Deneyimli hoca, hakem kararları hakkında ise "Bir penaltı verildi ama verilmeyen bir de penaltımız var. Ayrıca bizim de son vuruşlara çalışmamız gerek. Bu konuda sıkıntı yaşadık" ifadesini kullandı.F.Bahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi. Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 20. dakikasında sarı kart gördü. Sınırı aşarak cezalı duruma düşen Hollandalı stoper, pazar günü oynanacak olan MKE Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak.F.Bahçe'nin yeni transferi Bonucci, maç günü hafif bir sakatlık yaşadı. Ağrılar hisseden yıldız stoper, durumunu teknik heyete bildirince Başakşehir kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli defans oyuncusunun yerine ise Serdar Aziz karşılaşmaya 11'de başladı.Takımı Afrika Kupası'ndan elenince hemen İstanbul'a dönen F.Bahçe'nin Ganalı futbolcusu Djiku, Başakşehir maçı kadrosunda alındı. Tecrübeli oyuncu kulübede oturdu.F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, maçın ardından sert konuştu. Verilen penaltının %100 doğru olduğunu vurgulayan Baki, "Ondan önce ise bir penaltımız verilmedi" dedi . Başakşehirli Deniz Türüç hakkında ise Baki, "Bazı gerginliklerde ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz... Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı. Yazıklar olsun. Taraftar ve F.Bahçe camiası bunu not etmiştir" ifadelerini kullanıp, "Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kırılgan bir Fenerbahçe bekleyenler, çok beklerler. Kazandığımız için G.Saray birkaç gün açıklama yapmaz" diye konuştu.Deniz Türüç için Selahattin Baki'nin sarf ettiği sözlere Başakşehir'den yanıt geldi. Turuncu-lacivertliler, "Rakip kulübün yöneticisinin Deniz Türüç'ü yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek F.Bahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini, yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.