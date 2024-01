Recep Uçar: “Samsunspor, hak ettiği bir galibiyet aldı”

Samsunspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Recep Uçar, aldıkları mağlubiyet ile küme düşme hattına yaklaştıklarının altını çizdi.

"SAMSUNSPOR, HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI"

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Recep Uçar, "Zorlu bir süreçten sonra Samsunspor müsabakasını iyi bir netice ile sonlandırıp bir moral bulmak istiyorduk. Mevcut şartlarda hepimiz elimizden gelenin en iyisini yamak istiyoruz. Hepimizin ortak çabası takımımızın başarısı. Mevcut şartlarda başarabildiğimiz bu. Samsunspor son haftalarda iyi form yakaladı. İç sahada ve dış sahada puan alıyorlar. Kadroları bugün bize çok ağır basıyordu. Duran toplarda sıkıntı yaşayabilirdik ve öyle de oldu. İlk 10 dakikada top yere inmedi. Pozisyon yokken duran toptan gol yedik. Sonrasında duran toptan biz de bir gol kaçırdık. 1 golümüz de VAR'dan iptal edildi. İkinci devre sistemsel değişikliğe gidecekken yine bir serbest vuruştan gol yedik. Sonrasında topa fazla sahip olduk ama gol üretemeyince bir anlamı olmadı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntımız da belli. Bunu herkes biliyor. Umarım yönetim transfer yasağını bir an önce kaldırıp, gereğini yapar. Biz de o zaman bundan 7 haftaki önceki Kayserispor'u izletebiliriz. Şu an itibarıyla her birimiz bu sıkıntıları aşmak için uğraşıyor. Ben bu takımın lideriyim. Buraya bir hedef doğrultusunda geldim. Eğer sıkıntılarımız giderilirse, 7 hafta öncesinde olduğu gibi seri galibiyetler alabiliriz" dedi.