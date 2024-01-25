Romeu çıkarması

Beşiktaş, ön libero transferi için İspanya'ya çıkarma yapıyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Oriol Romeu için görüşmelere başladı. 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına Barça'ya 2 milyon Euro teklif edildi. La Liga ekibi, bu teklifi yetersiz bulurken, rakamın artırılmasını istedi. Yönetimden bir isim, bugün İspanya'ya gidecek ve Barcelona kulübü yetkilileri ile bizzat yüz yüze pazarlık yaparak anlaşma zemini arayacak.Siyah-beyazlılar, hafta sonuna kadar stoper ve ön libero transferlerini yetiştirmek istiyor. 2026'ya dek kulübüyle kontratı bulunan Romeu'nun, Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi. Yazın 3.4 milyon Euro'ya Girona'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 1130 dakika görev aldı.Ön libero takviyesi için listedeki isimlerden Nemanja Matic'in menajeri Vlado Lemic ile önceki gün yüz yüze görüşme sağlayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. 35 yaşındaki Sırp yıldız ile anlaşan siyah-beyazlıların bir yandan Rennes ile bonservis görüşmesi yaptığı kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, Romeu görüşmelerinden çıkacak sonuç olumsuz olursa Matic'e nokta koymak istiyor.