Son nefeste altın buldu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Batshuayi'ye penaltı için topun başına geldiğinde ne hissettiği soruldu. "Fenerbahçe'nin kazanacağını" diye cevap veren Belçikalı golcü sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben tecrübeli bir futbolcuyum. Beni motive eden şey, arkadaşlarım, hocam, camiadaki herkes bana çok güveniyor. Bu da beni motive ediyor. Ben de sevgiyle, aşkla Fenerbahçe formasına katkı sağlamak istiyorum. 3 puan çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerek. Bazı maçlar kolay, bazıları zor geçer. Takım olarak birlikte devam edebilmek önemli. Böyle kalırsak çok kupa alırız."Batshuayi, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 90+'larda 4'üncü golünü kaydetti. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde galibiyeti getiren 30 yaşındaki forvet; ligde Karagümrük'ü (5-4) yıkarken Kasımpaşa (5-1) sınavında da kapanışı yapmıştı. Batshuayi, bu sezon 25. maçında 14 kez ağları sarsarken 3 de asist kaydetti.Fenerbahçe'yi ayakta tutan isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geldi. 10 ikili mücadelenin 7'sini kazanan milli futbolcu, iki top arası yaparken bir de rakibin olgunlaşmakta olan atağını uzaklaştırdı. Aynı zamanda karşılaşmanın en yüksek isabetli pas yüzdesi ile (%89.4) oynayan oyuncusu oldu. Karşılaşma sonrası Fred'in yokluğunda 8 numara oynayıp oynayamayacağı sorulan Ferdi, "Takımımızda çok fazla iyi orta saha var. Fred'in yokluğunda 8 numarada oynamam istenirse oynarım ama çok fazla iyi orta sahamız var" yanıtını verdi.İlk yarıda rakip ceza sahasında topla 30 kez buluşan F.Bahçe, bu sezon daha yüksek sayıya sadece sezon rekoru kırdığı Ç.Rizespor karşılaşmasında ulaşmıştı (31). Bu rakam 90 dakikada 70'e ulaştı. Böylece ligde detaylı veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana bir maçta en yüksek sayıyı bulan takım oldu. Ayrıca 30 şut deneyen Kanarya, 3.15 gol beklentisi yakaladı.Konya karşısında hattrick yapan Fenerbahçe'nin kaptanı Dzeko, sonrasında çıktığı 3 maçta da sessiz kaldı. Samsunspor maçında 70'te oyundan alınan Bosnalı forvet, dün 90 dakika sahada kalmasına rağmen kaleyi bulamadı.Samsun maçında oyundan alındığı için sinirlenip İsmail Kartal'a el-kol hareketi yapan Dzeko, hocasından özür diledi. Dün de mücadelenin ardından ikili, birbirine sarıldı.Karşılaşmanın 90. dakikasında Szymanski'nin şutunda top Onur'un koluna çarptı. Orta hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterirken, Başakşehirliler uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi. Pozisyon sosyal medyada da çok tartışıldı. Fenerbahçe kritik mücadelede 3 puana uzandı.Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçı 0-0 bitirebilirdik ama maalesef son dakikada penaltıyla kaybettik" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, tartışılan penaltı kararı için ise "Batshuayi'nin pozisyonunu izlemedim ama verilen penaltı pozisyonu da verilebilecek bir penaltıymış. Kolu arkasını dönmüş olmasına rağmen top koluna çarpmış. Çok hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum, oyunda kalalım istiyoruz. Deniz gayet iyi oynadı. Son saniye penaltısı gelince oyuncular tepki gösterebilir" ifadesini kullandı.