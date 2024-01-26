Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Bayındır, Manchester United’da ilk maçına FA Cup’ta çıkacak
Giriş Tarihi: 26.1.2024 14:49

Altay Bayındır, Manchester United’da ilk maçına FA Cup’ta çıkacak

Altay Bayındır, Manchester United’da ilk maçına FA Cup’ta çıkacak

Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.

Altay Bayındır, Newport County'ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.
Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kastamonu'da otobüs devrildi! Kazada 6 kişi hayatını kaybetti 33 kişi yaralandı
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi: 9 maddelik bildiride terörle mücadele vurgusu
Gaffar Okkan’ı kim öldürdü?
SON DAKİKA | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Galatasaray’dan müthiş dönüş! Aslan geriden gelerek İstanbulspor’u yıktı…
Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Bayındır, Manchester United’da ilk maçına FA Cup’ta çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA