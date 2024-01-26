İstanbul’un patronu

Sakatlıklarla boğuşan Mauro İcardi dün 90+2'de ağları bularak yeniden 'Aşkın olayım' şarkısını tribünlere dinletti. En son 8 Aralık'ta Adana Demirspor filelerini sarsan Arjantinli yıldız, 48 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.Takımını 2-1 öne geçiren golü frikikten bulan Kerem Aktürkoğlu, Sneijder'e yetişti. Aslan'ın son 3 frikik golünü Kerem kaydederken daha önce bunu başaran son isim Wesley Sneijder olmuştu.Trabzon maçının ardından İstanbulspor karşısında da 2 gol bulan Kerem Aktürkoğlu kariyer rekoruna koşuyor. Milli oyuncu 2021-22'de 13 gol bulurken bu sezon toplam 12 gole ulaştı, rekora iki sayı kaldı.Maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu, hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi. "Hakemlerden sürekli azar yiyoruz" diyen milli oyuncu, "Rakip, düdükten sonra topa vuruyor hakemin yanına gidiyorum bana 'işine bak' diyor. Böyle bir yere varamayız" ifadelerini kullandı...Aslan, İstanbulspor'a gol atma geleneğine dün de devam etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini konuk ettiği son 24 Süper Lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.