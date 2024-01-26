Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’un patronu
Giriş Tarihi: 26.1.2024

İstanbul’un patronu

İstanbul’un patronu

İstanbulspor’u mağlup eden G.Saray, lider Fenerbahçe’yi takibini sürdürdü. Sambissa’nın golü ile geriye düşen Cimbom, Kerem ile önce penaltıdan eşitliği buldu ardından da öne geçti. Bir golü VAR’a takılan İcardi, 90+2’de ağları sarsıp kendine geldi. Aslan bu sezon İstanbul takımlarından 22 puan topladı

48 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Sakatlıklarla boğuşan Mauro İcardi dün 90+2'de ağları bularak yeniden 'Aşkın olayım' şarkısını tribünlere dinletti. En son 8 Aralık'ta Adana Demirspor filelerini sarsan Arjantinli yıldız, 48 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

SNEİJDER'E YETİŞTİ
Takımını 2-1 öne geçiren golü frikikten bulan Kerem Aktürkoğlu, Sneijder'e yetişti. Aslan'ın son 3 frikik golünü Kerem kaydederken daha önce bunu başaran son isim Wesley Sneijder olmuştu.

REKORA KOŞUYOR
Trabzon maçının ardından İstanbulspor karşısında da 2 gol bulan Kerem Aktürkoğlu kariyer rekoruna koşuyor. Milli oyuncu 2021-22'de 13 gol bulurken bu sezon toplam 12 gole ulaştı, rekora iki sayı kaldı.

'HAKEM BANA İŞİNE BAK DEDİ'
Maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu, hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi. "Hakemlerden sürekli azar yiyoruz" diyen milli oyuncu, "Rakip, düdükten sonra topa vuruyor hakemin yanına gidiyorum bana 'işine bak' diyor. Böyle bir yere varamayız" ifadelerini kullandı...

HER MAÇ GOLÜ VAR!
Aslan, İstanbulspor'a gol atma geleneğine dün de devam etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini konuk ettiği son 24 Süper Lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi: 9 maddelik bildiride terörle mücadele vurgusu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Son dakika: Galatasaray’dan müthiş dönüş! Aslan geriden gelerek İstanbulspor’u yıktı…
Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
Tunç Soyer, 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açıp “Türkiye’de bir ilk” dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un patronu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA