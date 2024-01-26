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Giriş Tarihi: 26.1.2024 09:25

Son dakika Galatasaray haberi: Atom Karınca Torreira!

Son dakika Galatasaray haberi: Atom Karınca Torreira!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbul karşısında makine gibi çalıştı. İlk yarıda 34'te 34'lük (%100) pas karnesiyle mücadele eden 'Atom Karınca' lakaplı oyuncu, ikinci devrede de aynı performansına devam etti.

G.Saray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbul karşısında makine gibi çalıştı. İlk yarıda 34'te 34'lük (%100) pas karnesiyle mücadele eden 'Atom Karınca' lakaplı oyuncu, ikinci devrede de aynı performansına devam etti. İstanbulspor'un orta sahasına top göstermezken toplamda %93'lük başarıyla maçı tamamladı. Rakibin 1 şutunu engellemesinin yanı sıra 1 pas arası, 3 top çalma değeriyle oynadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Atom Karınca Torreira!
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