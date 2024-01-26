Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni aday Luan
Giriş Tarihi: 26.1.2024

Yeni aday Luan

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yeni aday Luan

Beşiktaş, Palmeiras’ın 30 yaşındaki stoperini transfer listesine dahil etti. Duarte için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Jamaal Lascelles’le de ilgileniyor. Yönetim, bu iki oyuncunun yanı sıra Fernando Santos’un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapıyor

Siyah-beyazlı yönetim, stoper transferi için dört koldan girişimlerine devam ediyor. Beşiktaş cephesi, Getafe'den Domingos Duarte ile görüşmelere başlayıp büyük aşama kaydederken kulübüyle pazarlıklarda da ödeme planında anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş, kiralık alıp zorunlu satın alma maddesi koydurmak ve böylelikle ödemeyi gelecek sezona bırakmak istiyor.

41 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİSTİ VAR
Listede Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Jamaal Lascelles de bulunurken teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapılıyor. 2017 yılında 3 milyon Euro'ya transfer olduğu Palmeiras'ta 7 senedir forma giyen Luan, geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu 1 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 3240 dakika sahada kaldı.

ROMEU'DA FARK 1 MİLYON EURO
ÖN liberoyu Oriol Romeu ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, oyuncu için Barcelona'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi, ret cevabı alınca da rakamı 2 milyon Euro'ya çıkardı. İspanyol kulübü 3 milyon Euro da diretirken siyah-beyazlılar orta yolu bulmak için yoğun çaba harcıyor. 32 yaşındaki İspanyol futbolcunun düzenli oynayabilmek adına Beşiktaş seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu arada siyah-beyazlıların listesindeki isim olan ve görüşme yaptığı Sırp orta saha Nemanja Matic, 3 milyon Euro'ya Lyon'a gitti.

SALİH SİVAS'TA DA ZOR
Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Salih Uçan'ın yerine orta sahada Tayfur Bingöl görev yapmış ve performansı tepkilere neden olmuştu. Teknik heyet, Salih'in dönüşünü dört gözle beklerken tecrübeli futbolcunun pazar günü Sivas deplasmanında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Afrika Kupası'ndan dönen Amartey ve Colley'in maç kadrosuna alınacağı öğrenildi. Colley'in ilk 11 başlama ihtimali yüksek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi: 9 maddelik bildiride terörle mücadele vurgusu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Son dakika: Galatasaray’dan müthiş dönüş! Aslan geriden gelerek İstanbulspor’u yıktı…
Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
Tunç Soyer, 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açıp “Türkiye’de bir ilk” dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni aday Luan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA