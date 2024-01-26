Yeni aday Luan

Siyah-beyazlı yönetim, stoper transferi için dört koldan girişimlerine devam ediyor. Beşiktaş cephesi, Getafe'den Domingos Duarte ile görüşmelere başlayıp büyük aşama kaydederken kulübüyle pazarlıklarda da ödeme planında anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş, kiralık alıp zorunlu satın alma maddesi koydurmak ve böylelikle ödemeyi gelecek sezona bırakmak istiyor.Listede Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Jamaal Lascelles de bulunurken teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan Luan için fiyat araştırması yapılıyor. 2017 yılında 3 milyon Euro'ya transfer olduğu Palmeiras'ta 7 senedir forma giyen Luan, geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu 1 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 3240 dakika sahada kaldı.ÖN liberoyu Oriol Romeu ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, oyuncu için Barcelona'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi, ret cevabı alınca da rakamı 2 milyon Euro'ya çıkardı. İspanyol kulübü 3 milyon Euro da diretirken siyah-beyazlılar orta yolu bulmak için yoğun çaba harcıyor. 32 yaşındaki İspanyol futbolcunun düzenli oynayabilmek adına Beşiktaş seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu arada siyah-beyazlıların listesindeki isim olan ve görüşme yaptığı Sırp orta saha Nemanja Matic, 3 milyon Euro'ya Lyon'a gitti.Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Salih Uçan'ın yerine orta sahada Tayfur Bingöl görev yapmış ve performansı tepkilere neden olmuştu. Teknik heyet, Salih'in dönüşünü dört gözle beklerken tecrübeli futbolcunun pazar günü Sivas deplasmanında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Afrika Kupası'ndan dönen Amartey ve Colley'in maç kadrosuna alınacağı öğrenildi. Colley'in ilk 11 başlama ihtimali yüksek.