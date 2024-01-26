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Giriş Tarihi: 26.1.2024 17:47

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu

DHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada maç programı şöyle:

6 Şubat Salı:

14.30 Fatih Karagümrük – Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü – 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray – Bandırmaspor (RAMS Park)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 Sivasspor – Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
17.30 Başakşehir FK – Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu
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