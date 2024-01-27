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Giriş Tarihi: 27.1.2024 19:21

Burak Yılmaz'a Kayseri'de görkemli karşılama

Burak Yılmaz’a Kayseri’de görkemli karşılama

Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'a emanet edildi. Kayserispor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı.

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR'U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ve takım menajeri Yunus Akbulut'un karşıladığı Burak Yılmaz, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Bana güvendiler, beni buraya layık gördüler. Genç bir antrenörüm, inşallah Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam daha sonra Samet Koç ve Yunus Akbulut ile kulüp tesislerine geçti.

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Burak Yılmaz'a Kayseri'de görkemli karşılama
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