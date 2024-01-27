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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:19

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım sürprizi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım sürprizi

Fenerbahçe'de Umut Nayir'in ayrılığı sonrasında yerli forvet arayışları başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, milli golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı.

Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından santrfor mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Rennes, 21 yaşındaki genç golcünün daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmadı. Rennes yetkililerinin Bertuğ'un Dzeko ve Batshuayi'nin olduğu bir ortamda fazla şans bulmasının mümkün olamayacağını dile getirdikleri bildirildi. Ancak görüşmelerin kesilmediği de gelen haberler arasında.

Bertuğ'un Rennes ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşında ve 1.91 boyunda olan Bertuğ Yıldırım 18 maçta formasını giydiği Rennes ile 1 gol attı. Toplamda 595 dakika süre aldı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Bertuğ Yıldırım 3 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 2 gole imza atmıştı. Bertuğ, sezon başında Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu. (Takvim)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım sürprizi
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