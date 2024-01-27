FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip

Fenerbahçe'de ilk geldiği sezon en çok eleştirilerin oyuncuların başında gelirken hem sol bekte hem de kadrodaki eksikler nedeniyle görev yaptığı stoperdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Jayden Oosterwolde özellikle İtalyan takımlarının gündeminde. Hollandalı futbolcuyu Milan'ın yanı sıra Napoli de isterken sarı lacivertliler 7 milyon Euro seviyesinde teklifleri neredeyse hiç düşünmeden geri çevirdi.

HEDEF 20 MiLYON EURO

Kanarya'da bu yıl 30 resmi maçın 13'ünde sol bek, 17'sinde ise stoper olarak görev yapan Oosterwolde'yi yönetim 20 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. (Hürriyet)