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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:08

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip

Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde için gelen 7 milyon Euro bandındaki teklifleri reddetti. Sol bekin ardından stoperdeki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Milan ve Napoli'nin gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe'de ilk geldiği sezon en çok eleştirilerin oyuncuların başında gelirken hem sol bekte hem de kadrodaki eksikler nedeniyle görev yaptığı stoperdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Jayden Oosterwolde özellikle İtalyan takımlarının gündeminde. Hollandalı futbolcuyu Milan'ın yanı sıra Napoli de isterken sarı lacivertliler 7 milyon Euro seviyesinde teklifleri neredeyse hiç düşünmeden geri çevirdi.

HEDEF 20 MiLYON EURO
Kanarya'da bu yıl 30 resmi maçın 13'ünde sol bek, 17'sinde ise stoper olarak görev yapan Oosterwolde'yi yönetim 20 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. (Hürriyet)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip
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