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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:27

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Barış Alper Yılmaz'a kanca

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lazio’dan Barış Alper Yılmaz’a kanca

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a talipler artarken Serie A devi Lazio da genç oyuncuyu transfer etmek istedi.

Bu sezon Galatasaray'da sol bek, forvet ve sağ kanat olarak oynayan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken Avrupa devlerinin de dikkatlerini üstüne çekmeye başladı. Lazio, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis (+4 milyon Euro bonus) teklif etti. Galatasaray, 20 milyon Euro isteyerek futbolcuyu bırakma niyeti olmadığını gösterdi.

5 MEVKİDE OYNADI
Galatasaray'da Sacha Boey, devre arasında takımdan ayrılırken Barış Alper Yılmaz, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalarak şampiyonluk kazanmak istiyor. Yıldız oyuncu yönetime sene sonunda takımda kalmak istediğini ilettiği iddia edildi. Genç oyuncu bu sezon 5 farklı mevkide forma giyerek sıra dışı bir profil sergiledi. Barış şans bulduğu maçlarda 16 kez sağ kanatta görev yaptı.

Okan Buruk'un 7 kez sol kanatta şans verdiği başarılı futbolcu, 7 defa da sol bekte mücadele etti. Okan Buruk milli oyuncuyu Avrupa'da 2-2 biten Kopenhag ve Zalgiris maçlarında da santrfor pozisyonunda sahaya sürdü. Barış Alper Yılmaz Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yendikleri ve 1 gol attığı maçta da sağ bekte oynadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lazio'dan Barış Alper Yılmaz'a kanca
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