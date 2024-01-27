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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:25

Galatasaray'da Angelino sürprizi

Galatasaray’da Angelino sürprizi

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALDI
Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı transfer döneminde Roma, Marsilya ve Torino gibi ekiplerle anılmıştı. Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'da Angelino sürprizi
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