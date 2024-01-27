Gençleri keşfetmeye geldim

Sürpriz bir hamleyle Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da CEO olarak göreve getirilen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, dün 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Planlarının uzun vadeli olduğunu söyleyen 44 yaşındaki yıldız isim, "Burada olma sebeplerimden biri, genç oyuncuları keşfedip Türk futboluna kazandırmak. Fransa'da altyapıyı ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden birisi de aslında bu. Aradaki bağlantıyı iyi yapabilecek birisiyim" dedi.2005 yılında Fenerbahçe'de forma giyen Anelka, "Süper Lig'in kalitesi anlamında da yurt dışına iyi bir görüntü veriliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hâlâ dünyada ve Avrupa'da büyük isimleri getireceğini gösteriyor. Türkiye'de ve Süper Lig'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin gelmesine şaşırmıyorum. İnsanlar beni tanıdıysa, Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi iyi bilirler" ifadelerini kullandı.Bir dünya görüşüne ihtiyaç duydukları için Anelka'yı istediklerini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, başarılı futbol adamını nasıl ikna ettiklerini şöyle anlattı: "'Bizimle futbolu değiştirmeye var mısın? Sana ihtiyacımız var' dedim. O dakikadan sonra hiç düşünmedi. Bütün samimiyetle hep yanımızda oldu" diyerek sözlerini tamamladı.Futbolculuğunda örnek bir karakterdi. Çalışmayı seven, yeteneğine inanan ve kendi kurallarını koyan bir oyuncuydu. Yönetim, Zico ile anlaştığında "Bu kadar Brezilyalı'nın olduğu yerde kalmam" diyerek ayrılmak istedi. Uzun senelerdir Dubai'de yaşıyor. İnançlı bir Müslüman. Dolasıyla hem Fransa hem Arabistan hem de İngiltere tecrübesiyle doğru bir model geliştirebilir. Türkiye bunun için ne kadar uygun, bunu tartışabiliriz ama işin de birinci koşulunu 'çalışmak' olarak kabul etmiş Nicolas Anelka. Bunu Ümraniyespor'daki herkesten isteyecektir. Yapan kalır, yapamayan gider…