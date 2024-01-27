Yeşil sahanın kardelenleri

Kış ayını çetin yaşayan memleketlerde umudun adıdır kardelen… Yoğun karı delip, dışarı çıktığında, sadece kendini var etmiyor, baharın da müjdesini veriyor… Erkek egemen futbol dünyasında "Biz de varız" diyen kızlarımız gibi… Ablalarının açtığı yolu daha da genişletmek, 'Gelecek emin ellerde' demek için meşin yuvarlağın peşinde koşuyorlar. Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi'nin U15 Hazırlık Kampı başladı. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasından seçilen 33 yıldız adayı, TFF Riva Tesisleri'ndeki kampa girdi.Kocaeli, Antalya, Sinop, Hatay, Denizli, Tokat, Siirt gibi ülkenin farklı şehirlerinden aynı amaç için bir aradalar. Hepsinin düşüncesi de hayalleri de aynı; şampiyon olmak, kupalar kaldırmak. SABAH Spor olarak sorularımızı Diyarbakır'dan gelen Miray Özbek ile Şırnak- Cizre'den hayallerinin peşine düşen Rojda Kaya'ya sorduk. İkisi de 14 yaşında. Miray; Diyarbakır Spor Lisesi, Rojda; Cizre Spor Lisesi'nde öğrenci. Sadece kendileri için değil, geldikleri bölgedeki gençlere de umut olacaklarını biliyorlar. Başarmak istiyorlar çünkü başarırlarsa "Olmaz", "Yapamazsın" kelimesini unutturacaklarına inanıyorlar.Biz 6'sı erkek, 5'i kız 11 kardeşiz. Annem ev hanımı, babamın işi yok. Cizre 2020 Gençlik Spor Kulübü'nde oynuyorum. Bir gün antrenmanda hocamız bize TFF'nin projesinden bahsetti. 'Yeteneğin var katıl' dedi. Videoları çekip gönderdik. Sonra hoca telefon edip "Rojda kazandın, tebrik ediyorum" dedi. Çok mutlu oldum. Uzak bir yere gideceğim için ailem biraz endişe etti ama geleceğim için sevindiler. O sevinçleri beni mutlu etti. Kendim için hayallerim; genç, güzel ve başarılı bir futbolcu olmak. Milli takım forması giymek. Bir üst hayalim, Galatasaray'da oynamak. En büyük hayalim de Real Madrid, Barcelona gibi bir takıma gitmek. Şehrimdeki insanlara "Rojda gitti, biz de gidebiliriz" dedirtmek, "Olmaz" kelimesini onlara unutturmak.Annem ev hanımı, babam petrolde çalışıyor. 4 kardeşiz. Çevremdeki insanların futbola ilgisi hoşuma gidiyordu. Ben de mahallede akranlarımla futbol oynamaya başladım. Yeteneğimi, hevesimi gördükçe çabaladım, çabaladım. Hocalarım sayesinde bu projeye katıldım. Seçildiğimin haberini okulda aldım. Arkadaşım nefes nefese geldi. Ben de bir şey oldu diye korktum. Baktım herkes bana sarılıyor, 'milli takımdasın' diye. Hepsi beni kutladı, çok mutlu oldum. Kulübüm yok. Okul takımındayım. Diyarbakır Spor Lisesi takımımız bu sene şampiyonluğa oynuyor. Orta sahayım. Burada ortam çok güzel. Hocalar çok iyi. Yeteneğim olduğunu biliyorum. Milli Takım'da kalmak, ilk 11'e girmek için çok çalışacağım. Bir gün Fenerbahçe'de forma giymek, sonrasında Real Madrid ya da Barcelona'da olmak istiyorum. Buraya gelirken beni babam ve annem havalimanından yolcu etti. Annem uzağa gidiyorum diye ağladı ama gözleri de mutluluktan gülüyordu. Onu da hissettim.'Kamp bitip eve dönünce arkadaşlarınıza neler anlatacaksınız?' diye sorduk. İşte cevaplar:Burayı asla unutmayacağım ve onlara da yaşatacak gibi anlatacağım. Burası çok güzel. Sevgi dolu bir yer. Manzarası bile güzel. Hocaları ayn ı şekilde. Arkadaşlarım farklı yerlerden gelmiş. Daha iki gün önce tanıştık ama cidden çok ısındık birbirimize. İnşallah güzel bir iz bırakırız.Her şey güzel. Hocalarımız bizimle çok güzel ilgileniyor. ROJDA