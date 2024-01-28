1 milyar TL’lik dev imza

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi önceki gece neticeye ulaştı ve Boey, 30 milyon Euro garanti (1 milyar TL) +5 milyon Euro bonus+2 hazırlık maçı geliri karşılığında 7 saati bulan pazarlıklarla Bayern Münih'e transfer oldu. 2020-21 sezonu öncesi Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro karşılığında kadroya katılan oyuncu, değerini fersah fersah öteye taşıyan transferin altına imzasını attı. Fransız futbolcu için anlaşma gereği eski kulübüne %15 ve eski menajerine %5'lik pay ödenecek.İki kulüp arasında yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddeleri de yer alıyor. Bunların bazıları zor bazıları ise kolay bonus olarak adlandırılıyor. Detaylar arasında ise kolay bonuslar olarak şunlar var: n SACHA Boey'in Fransa Milli Takımı kadrosuna seçilmesi. n OYUNCUNUN Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giymesi. n BAYERN Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkması... n BAYERN Münih ile Almanya Bundesliga'da şampiyonluk kupasını kazanması...Anlaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri de Bayern Münih ile G.Saray'ın Almanya'da Allianz Arena'da hazırlık maçı yapması ve tüm gelirin sarı-kırmızılılara kalması. Bavyera kulübü bu sezon lig maçlarında biletlerini 15-80 Euro arasında satarken 75 bin kişilik stadın tamamen dolması halinde iki karşılaşmadan elde edilecek gelir 7 milyon Euro'ya (230.7 milyon TL) kadar çıkacak. Öte yandan Alman ekibi, hazırlık maçı yapmak istemezse her karşılaşma için 1.5 milyon Euro tazminat ödeyecek.Sacha Boey dün sabah Münih yolunu tutarken kendisini Berkan Kutlu uğurladı. Bu arada Bayern'in dün Augsburg'u 3-2 yendiği maçtan sonra konuşan kulübün sportif direktörü Christoph Freund, "Boey'i uzun zamandır takip ediyorduk. O bizim için rüya oyuncuydu. Çok istiyorduk" yorumunu yaptı.Boey'in ayrılığının ardından G.Saray yeniden kaynağa döndü! Sacha Boey'in eski takımı Rennes'in sağ beki Lorenz Assignon için Fransız kulübünün kapısını çalan G.Saray, 5 milyon Euro isteyen Rennes ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Fransız oyuncuda olduğu gibi bir sonraki satıştan pay koyarak bonservisi düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar Assignon'un da gelmek istemesi nedeniyle rahat hareket ediyor. Togo asıllı 23 yaşındaki Fransız oyuncu, kulübün altyapısından yetişirken bu sezon 21 maçta görev alıp 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.