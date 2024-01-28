BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Varsa yoksa William Carvalho

Beşiktaş, transferde önceliği stoper ve ön liberoya verirken henüz temastaki isimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 6 numara pozisyonuna takviye için son olarak Barcelona'dan Oriol Romeu ile görüştü.

Ancak hem kulübünün istediği bonservis bedeli, hem oyuncunun tutumu hem de 3 milyon Euro'luk ücreti pazarlıkların olumsuz seyretmesine neden oldu. Bunun üzerine ibre bir kez daha teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan William Carvalho'ya döndü.

BETİS, 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Real Betis, 31 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcu için 3 milyon Euro istedi. Beşiktaş, hem bu rakamı hem de oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşını aşağı çekmek adına yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi, bonservis bedelini indirerek Carvalho'nun maaşını da 2 milyon Euro seviyelerine düşürebilmek...