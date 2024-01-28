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Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:04

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Varsa yoksa William Carvalho

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Varsa yoksa William Carvalho

Beşiktaş, ön libero transferinde yeniden William Carvalho'ya yöneldi. Barcelonalı Oriol Romeu yüksek maliyet engeline takıldı. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı yönetim, 31 yaşındaki Portekizli’ye döndü. Hem bonservis bedeli hem de oyuncunun maaşı için pazarlıklar başladı.

Beşiktaş, transferde önceliği stoper ve ön liberoya verirken henüz temastaki isimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 6 numara pozisyonuna takviye için son olarak Barcelona'dan Oriol Romeu ile görüştü.

Ancak hem kulübünün istediği bonservis bedeli, hem oyuncunun tutumu hem de 3 milyon Euro'luk ücreti pazarlıkların olumsuz seyretmesine neden oldu. Bunun üzerine ibre bir kez daha teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan William Carvalho'ya döndü.

BETİS, 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Real Betis, 31 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcu için 3 milyon Euro istedi. Beşiktaş, hem bu rakamı hem de oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşını aşağı çekmek adına yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi, bonservis bedelini indirerek Carvalho'nun maaşını da 2 milyon Euro seviyelerine düşürebilmek...

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Varsa yoksa William Carvalho
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