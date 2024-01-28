Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan VAR açıklaması! "Sabrımız taştı, kayıtları açıklayın..."
Giriş Tarihi: 28.1.2024 18:53

Beşiktaş'tan VAR açıklaması! "Sabrımız taştı, kayıtları açıklayın..."

Beşiktaş’tan VAR açıklaması! Sabrımız taştı, kayıtları açıklayın...

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor karşılaşmasının ardından orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert bir tepki gösterdi.

Basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" dedi.

"SERKAN TOKAT VE AİLESİ BİZİ YAKTI"

VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösteren Feyyaz Uçar "VAR'da kim var, Serkan Tokat, Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in firikik golünde elle topu kesti rakip ama golü verdi. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyükleri çekti, babasından biz çektik. Hala çekiyoruz. Türk futbolu için bunlardan kurtulalım. Rakip de haklı kendince. Düzgün yönetin bunu abi. Bu kadar zor mu?" ifadelerini kullandı.

"HAKEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Feyyaz Uçar ayrıca "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir briefing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Son dakika: Başkan Erdoğan: Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok
SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de seçim mi kurultayın rövanşı mı?
MHP Lideri Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır
Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan VAR açıklaması! "Sabrımız taştı, kayıtları açıklayın..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA