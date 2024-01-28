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Giriş Tarihi: 28.1.2024 17:05

Fahrudin Omerovic: Hatalarımızı düzeltmek zorundayız

İHA
Fahrudin Omerovic: Hatalarımızı düzeltmek zorundayız

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kendi hatalarımızı oyun içerisinde nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık değerlendiriyoruz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Başakşehir, oynamaya çalışan bir takım, kendi tarzı var. Zaten biz ona göre maçtan önce hazırlığı yaptık. Baktığımız zaman düşündüğümüz gibi oldu. Erken golleri bulduk. Ondan sonra tekrar 2. devreye girince biraz daha takım oyundan düştü. Bizim takımımızda esas problem daha fazla psikolojik olarak. Çünkü uzun zamandır bir kötü gidişatı var. Son maçlarda iyiye doğru giden bir grup var. İnanan, sonuna kadar savaşan, sonuna kadar oyunda kalmak isteyen oyuncu grubumuz var. Maalesef gole baktığın zaman Antalya maçı, Gaziantep maçı, bugünkü maçta da çok şey kaçırdık diyebilirim. Çünkü takımın öz güveni şu anda zaten gergin. Kırılma noktası penaltı pozisyonu diyebilirim. Penaltı var mı? Yok mu? Ben tartışmam. Ama bunu da açık açık söyleyebilirim. Bu maça çok kritik bir maça böyle tecrübesiz hakemin verilmesi bana çok mantıksız. Daha önce baktığın zaman Antalya maçında en tecrübeli hakemleri yönetmiş, Gaziantep maçında aynı şekilde. İkinci devrenin o gerginliği oluşturan başka bir faktör var. Biz kendi hatalarımızı zaten analiz yaparak kendi hatalarımızı oyun içerisinde nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık onu zaten değerlendiriyoruz. Penaltı pozisyonundan önce bir pozisyon var. Direkt auta, daha doğrusu korner pozisyonu olmadı. Hakem görmedi, vermedi. Ondan sonra zaten penaltı pozisyonu geldi. Tabii ki auttan sonra oyun zaten var. Dediğim gibi bizim hatalarımızı biz çözmeye çalışacağız. 3. golde de aynı zamanda Ethemi'ye de bir faulü var yine vermedi. O pozisyondan sonra da 3. gol geldi. Ama dediği gibi olabilir, hatalar olabilir. Başakşehir kendi oyunu oynamaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Ben rakip rakibi tebrik ederim. Sahada oyuncular arasında bazen gerginlik olur, bazen tartışma da olur. Her iki takım kazanmak ister. Ama öbür taraftaki bazı şeyler onu kabul edemiyorum. En azından bir adalet istiyoruz. Ama dediği gibi önce biz kendi hatalarımızı düzeltmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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Fahrudin Omerovic: Hatalarımızı düzeltmek zorundayız
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