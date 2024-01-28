Fenerbahçe duvarı!

Yıllardır stoper hattında bir türlü istediğini bulamayan F.Bahçe, hem sezon başı hem de devre arası yaptığı hamlelerle yıldızlar topluluğu olan bir savunma gücüne kavuştu. Geçmiş senelerde Gustavo Henrique, Tisserand, Lemos gibi isimlerle vedalaşan Kanarya, Samet ve Serdar'ın yanına sezon başında Djiku ve Becao gibi iki kaliteli oyuncuyu transfer etti.Sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle yeniden bu alana takviye isteyen yönetim önce Union Berlin'den dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katıp ardından da Türk Milli Takımı'nın stoperlerinden Çağlar Söyüncü'yü kiraladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu mevkide eli iyice güçlenirken sol bek olarak alınan Jayden Oosterwolde'nin de bu bölgedeki iyi performans göstermesi kadroyu daha da zenginleştirdi.Kiralık olarak Panathinaikos'a gönderilen Samet Akaydın ve zaman zaman forma bulan Serdar Aziz için ise yolun sonu gözüktü. İki oyuncuyla devam etmek istemeyen yönetim sezon sonunda kendilerine takım bulmalarını istedi.Sakatlanan Fred'in yokluğunda Rade Krunic'i bu bölgede kullanmayı düşünen İsmail Kartal, bugün Bosnalı oyuncusuna ilk 11'de yer verecek. Krunic-İsmail Yüksek ile orta sahayı oluşturacak olan Kartal, Zajc ve Crespo'ya da yakın ilgi gösteriyor. Bu iki oyuncuya da teklifler gelirken maaşları yüksek bulunduğu için ücretinin büyük bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi isteniyor.F.Bahçe, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor… Afrika Kupası'ndan dönen Djiku forma giymeye hazır durumda. Bonucci'nin ağrılarının azaldığı ve sahaya çıkacak konuma geldiği öğrenilirken Oosterwolde'nin cezalı olması sebebiyle Bonucci-Djiku ikilisi stoperde sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde F.Bahçe taraftarı Kadıköy'deki maç için biletlere hücum ederken stadın tamamen dolu olması bekleniyor.