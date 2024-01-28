FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya duvarı ördü

Yıllardır stoper hattında bir türlü istediğini bulamayan F.Bahçe, hem sezon başı hem de devre arası yaptığı hamlelerle yıldızlar topluluğu olan bir savunma gücüne kavuştu. Geçmiş senelerde Gustavo Henrique, Tisserand, Lemos gibi isimlerle vedalaşan Kanarya, Samet ve Serdar'ın yanına sezon başında Djiku ve Becao gibi iki kaliteli oyuncuyu transfer etti.

İSMAİL KARTAL'IN ARTIK ELİ DAHA GÜÇLÜ

Sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle yeniden bu alana takviye isteyen yönetim önce Union Berlin'den dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katıp ardından da Türk Milli Takımı'nın stoperlerinden Çağlar Söyüncü'yü kiraladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu mevkide eli iyice güçlenirken sol bek olarak alınan Jayden Oosterwolde'nin de bu bölgedeki iyi performans göstermesi kadroyu daha da zenginleştirdi.

SAMET VE SERDAR AZİZ GÖZDEN ÇIKARILDI

Kiralık olarak Panathinaikos'a gönderilen Samet Akaydın ve zaman zaman forma bulan Serdar Aziz için ise yolun sonu gözüktü. İki oyuncuyla devam etmek istemeyen yönetim sezon sonunda kendilerine takım bulmalarını istedi.