GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’a müthiş para: 84.5 milyon Euro

Türk futbol tarihinin bonservis rekoruyla Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer döneminin satış+kiralama gelirlerinde rakip tanımıyor. 6 farklı ülkeye 12 oyuncu gönderen sarıkırmızılı takımın son satışla birlikte kasasına giren miktar 84.5 milyon Euro'yu buldu.

37.8 milyon Euro'da kalan en yakın takipçisi Beşiktaş'a tam 46.6 milyon Euro'luk fark attı. Dört Büyükler'in ocak döneminde sattığı futbolculara bakıldığında ise cebe giren toplam 113.6 milyon Euro'nun %74'ü Galatasaray'a gitti. Sacha Boey'in (30 milyon Euro) zirveye oturduğu listede Badou Ndiaye 16 milyon Euro ile ikinci sıraya geriledi.

