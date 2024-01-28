GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira’ya 4 yıllık yeni sözleşme

Sağ beki Sacha Boey'yi rekor ücretle (30 milyon Euro bonservis+bonuslar) Bayern Münih'e satan Galatasaray bir başka yıldızını ise kadroda tutma kararı aldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın yakın temas kurduğu Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı. 2 yıl daha anlaşması bulunan Uruguaylı oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılarak 2028'e kadar G.Saray'da kalması sağlandı.

LAZIO'YU REDDETMİŞTİ

Sarı-Kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni anlaşmayı resmen açıklayacak. İstikrarlı performansıyla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, 2.750 milyon Euro kazanıyordu. Garanti ücreti 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılan Uruguaylı ön libero, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak G.Saray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.