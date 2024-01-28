Son dakika: Beşiktaş Sivasspor deplasmanında! Maçta şok gol...

Süper Lig'de üst üste iki maçını kaybeden Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni bir çıkış yakalamak isteyen siyah-beyazlı takım mutlak 3 puan için sahada. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında erken bir gol geldi.

CANLI SKOR: SİVASSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

GOL: 5' Manaj

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İKİ TAKIMI 11'İ

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk.