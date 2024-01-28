Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi Ankaragücü! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 28.1.2024 17:57 Son Güncelleme: 28.1.2024 17:59

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi Ankaragücü! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi Ankaragücü! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Morutan, Ali Sowe

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin rakibi Ankaragücü! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
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