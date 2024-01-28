Varsa yoksa Carvalho

Beşiktaş, transferde önceliği stoper ve ön liberoya verirken henüz temastaki isimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 6 numara pozisyonuna takviye için son olarak Barcelona'dan Oriol Romeu ile görüştü. Ancak hem kulübünün istediği bonservis bedeli, hem oyuncunun tutumu hem de 3 milyon Euro'luk ücreti pazarlıkların olumsuz seyretmesine neden oldu. Bunun üzerine ibre bir kez daha teknik direktör Fernando Santos'un önerdiği isimler arasında yer alan William Carvalho'ya döndü.Real Betis, 31 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcu için 3 milyon Euro istedi. Beşiktaş, hem bu rakamı hem de oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşını aşağı çekmek adına yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi, bonservis bedelini indirerek Carvalho'nun maaşını da 2 milyon Euro seviyelerine düşürebilmek.